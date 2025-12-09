L’ultima grande notte europea dell’anno a Bergamo | l’Atalanta ospita il Chelsea per ripartire di nuovo

L'ultima grande notte europea dell'anno a Bergamo vede l'Atalanta affrontare il Chelsea, un evento atteso dagli appassionati di calcio. Un’occasione per rivivere le emozioni delle serate di Champions League, sotto un cielo stellato che rende magica questa sfida. Una notte di dicembre che promette spettacolo e passione, riaccendendo l'entusiasmo dei tifosi bergamaschi.

Bergamo. Storie di notti di dicembre da vivere sotto le stelle. Quelle della Champions League, che brillano più di tutte nel blu profondo del cielo sopra Bergamo. Un anno fa, il 10 dicembre 2024, arrivò il Real Madrid, che pochi giorni dopo si sarebbe laureato campione del mondo. Oggi, invece, arriva chi il badge di world champions lo porta già cucito sul petto: il Chelsea di Enzo Maresca, vincitore dello scorso Mondiale per Club, la grande big che il sorteggio ha portato in città in quest’annata. Come erano state il Liverpool, le due di Manchester, l’Arsenal. Una notte euroea di quelle da vivere fino al 90?, l’ultima di questo 2025. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

