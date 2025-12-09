L’ultima follia del 2025 | giochiamo ai soldatini mentre il clima è sempre più fuori controllo

Nel 2025, nonostante le temperature record e il deterioramento ambientale, il mondo sembra aver perso l'attenzione per il cambiamento climatico. Tra distrazioni e comportamenti insensati, si diffonde una nuova tendenza: giocare ai soldatini come forma di escapismo, ignorando le gravi conseguenze di una crisi che richiede azioni immediate.

