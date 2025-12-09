L’ultima follia del 2025 | giochiamo ai soldatini mentre il clima è sempre più fuori controllo

Nel 2025, nonostante le temperature record e il deterioramento ambientale, il mondo sembra aver perso l'attenzione per il cambiamento climatico. Tra distrazioni e comportamenti insensati, si diffonde una nuova tendenza: giocare ai soldatini come forma di escapismo, ignorando le gravi conseguenze di una crisi che richiede azioni immediate.

Mentre anche il 2025 fa segnare temperature fuori controllo, il cambiamento climatico non interessa più a nessuno. Ora la priorità è armarsi e minacciare guerre, e difendere i confini è diventato più importante di difendere la Terra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

