L’ultima follia del 2025 | giochiamo ai soldatini mentre il clima è fuori controllo

Nel 2025, mentre le temperature continuano a salire e il clima si fa sempre più instabile, emergono nuove tendenze che distolgono l’attenzione dai problemi ambientali. Tra queste, una sorprendente passione per il gioco ai soldatini, che sembra riflettere un’epoca di distrazione e superficialità di fronte alle crisi globali.

Mentre anche il 2025 fa segnare temperature fuori controllo, il cambiamento climatico non interessa più a nessuno. Ora la priorità è armarsi e minacciare guerre, e difendere i confini è diventato più importante di difendere la Terra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Ex ufficiale dell'Aeronautica uccide la compagna e si toglie la vita. L'ultima telefonata: «Farò una follia» - facebook.com Vai su Facebook

L’ultima follia del 2025: giochiamo ai soldatini mentre il clima è fuori controllo - Dopo anni a dirci che non è vero che il pianeta si stava riscaldando, che fosse colpa delle attività umane e che potessimo far qualcosa per invertire la tendenza, ... Riporta fanpage.it