Lukaku…il ritorno tanto atteso!
Lukaku torna a guidare il Napoli: il rientro che accende un attacco già stellare. Il ritorno in campo di Lukaku con la maglia del Napoli non è una semplice notizia sportiva, ma un momento chiave della stagione azzurra: dopo un lungo stop per infortunio, il centravanti belga è pronto a rimettersi al centro del progetto tecnico, dando nuova forza a una squadra che nel frattempo ha continuato a crescere e a consolidarsi. Oggi Lukaku assumerebbe all’interno della squadra un ruolo nuovo che, probabilmente, lo potrebbe rendere finanche più decisivo rispetto all’anno scorso che lo vide assoluto protagonista nel raggiungimento dell’obiettivo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Napoli, infortunio Anguissa? Conte e il suo staff devono farsi delle domande! Ritorno di Lukaku nello spogliatoio è importante”
Lukaku, l’agente si sbilancia: novità sul ritorno in campo
Lukaku verso il rientro anticipato: possibile ritorno a metà dicembre
L'attesa sta volgendo al termine, il belga Romelu Lukaku è ad un passo dal ritorno in campo. Il centravanti, fermo dallo scorso 10 agosto per un serio problema muscolare, ha finito la riabilitazione e si appresta a tornare a disposizione del gruppo allenato da - facebook.com Vai su Facebook
Dicembre sarà il mese di Romelu #Lukaku. C'è incertezza sulla data precisa del ritorno in un calendario fittissimo, ma quel che trapela da Castel Volturno è che il belga sta spingendo al massimo per essere arruolabile al più presto. L'inserimento per il pretoria Vai su X
