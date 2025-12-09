Lukaku torna a guidare il Napoli: il rientro che accende un attacco già stellare. Il ritorno in campo di Lukaku con la maglia del Napoli non è una semplice notizia sportiva, ma un momento chiave della stagione azzurra: dopo un lungo stop per infortunio, il centravanti belga è pronto a rimettersi al centro del progetto tecnico, dando nuova forza a una squadra che nel frattempo ha continuato a crescere e a consolidarsi. Oggi Lukaku assumerebbe all’interno della squadra un ruolo nuovo che, probabilmente, lo potrebbe rendere finanche più decisivo rispetto all’anno scorso che lo vide assoluto protagonista nel raggiungimento dell’obiettivo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Lukaku…il ritorno tanto atteso!