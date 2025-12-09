Lukaku…il ritorno tanto atteso!

Gbt-magazine.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lukaku torna a guidare il Napoli: il rientro che accende un attacco già stellare. Il ritorno in campo di Lukaku con la maglia del Napoli non è una semplice notizia sportiva, ma un momento chiave della stagione azzurra: dopo un lungo stop per infortunio, il centravanti belga è pronto a rimettersi al centro del progetto tecnico, dando nuova forza a una squadra che nel frattempo ha continuato a crescere e a consolidarsi. Oggi Lukaku assumerebbe all’interno della squadra un ruolo nuovo che, probabilmente, lo potrebbe rendere finanche più decisivo rispetto all’anno scorso che lo vide assoluto protagonista nel raggiungimento dell’obiettivo. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

lukaku8230il ritorno tanto atteso

© Gbt-magazine.com - Lukaku…il ritorno tanto atteso!

Napoli, infortunio Anguissa? Conte e il suo staff devono farsi delle domande! Ritorno di Lukaku nello spogliatoio è importante”

Lukaku, l’agente si sbilancia: novità sul ritorno in campo

Lukaku verso il rientro anticipato: possibile ritorno a metà dicembre