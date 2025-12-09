Arrivano, finalmente, ottime notizie in casa Napoli. In quest’inizio di stagione, la situazione infortuni non ha certo sorriso alla squadra azzurra allenata da Antonio Conte, a partire dallo scorso agosto dall’infortunio di Romelu Lukaku: l’attaccante belga è pronto a rientrare, nel mirino la Supercoppa italiana. Napoli, Lukaku pronto a rientrare: le ultime sulle condizioni. L’infortunio subito lo scorso 14 agosto nell’ultima amichevole pre-season contro l’Olympiakos sembra ormai alle spalle. Romelu Lukaku scalpita per il suo ritorno in campo, e Antonio Conte lo aspetta a braccia aperte: fissato il rientro del centravanti belga. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku, tutto pronto per il rientro! La data ora è confermata