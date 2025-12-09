Lukaku torna ad allenarsi in gruppo | è la prima volta dall’infortunio del 14 agosto Di Marzio
Buone notizie per Antonio Conte e il Napoli: Romelu Lukaku ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, tornando in campo con i compagni per la prima volta dall’infortunio subito il 14 agosto. Ne ha parlato Di Marzio. Lukaku in gruppo: il punto di Di Marzio. Ecco cosa si legge sul sito di Di Marzio: “Buone notizie per il Napoli e Antonio Conte: nella giornata odierna (9 dicembre) Romelu Lukaku ha ripreso ad allenarsi con il gruppo. L’attaccante belga torna così in campo con i compagni per la prima volta dall’infortunio del 14 agosto.” Leggi anche: Dietro la doppietta di Hojlund con la Juve ci sono i consigli di Lukaku (Repubblica) Conte ha perso Lukaku ma ha trovato Hojlund, costretto a bruciare le tappe a Napoli dopo l’infortunio di BigRom. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
