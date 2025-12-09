Luis Henrique è sbocciato? Addio timidezza | il retroscena da Appiano Gentile

Luis Henrique sembra aver finalmente trovato fiducia e sicurezza, segnando un importante passo avanti nel suo percorso con l'Inter. Da Appiano Gentile arriva un retroscena sul suo percorso di crescita e sulla trasformazione che ha portato alla sua svolta, lasciando alle spalle la timidezza e mostrando il suo vero potenziale.

Inter News 24 dietro alla sua svolta all'Inter. Finalmente Luis Henrique. Dopo mesi di attesa e prestazioni opache, l'esterno brasiliano sembra essere definitivamente sbocciato, offrendo una prova convincente a 360 gradi che regala a Cristian Chivu una nuova, fondamentale risorsa sulla fascia. La vittoria contro il Como non ha portato solo i tre punti, ma anche la consapevolezza di aver recuperato un giocatore su cui sono stati investiti molti milioni in estate. Come sottolinea l'edizione odierna de Corriere dello Sport, sebbene il tecnico della Beneamata lo avesse difeso in passato, il giocatore non si era mai distinto in maniera nitida, faticando a ripagare le aspettative.

