L’Ue contro Google nuovo scontro col Big Tech | Addestra l’AI a spese di media e creator L’azienda | Così ostacolate l’innovazione

Open.online | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Unione europea ha messo nel mirino Google, e in particolare i suoi sistemi di intelligenza artificiale. Secondo la Commissione europea, il colosso americano avrebbe falsato la concorrenza alimentando la propria IA con articoli di giornale non adeguatamente (o per nulla) remunerati e senza permettere agli editori di rifiutare l’uso dei propri contenuti. Un analogo comportamento sarebbe stato portato avanti anche per i video e altri contenuti pubblicati su YouTube, usati per addestrare l’intelligenza artificiale generativa senza compenso e obbligando i creator a concedere il permesso come « parte del contratto ». 🔗 Leggi su Open.online

