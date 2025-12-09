Lucio prof del Campus diffamato | polemica con un deputato sul reddito di cittadinanza Risarcimento di 30mila euro

Un confronto acceso tra il professore Lucio Picci e un deputato sul tema del reddito di cittadinanza ha scatenato una polemica sui social, culminata in un risarcimento di 30mila euro. La vicenda ha avuto origine da un commento dell’economista forlivese, che ha generato un acceso scambio di opinioni, attirando l’attenzione sul delicato rapporto tra libertà di espressione e responsabilità pubblica.

Forlì, 9 dicembre 2025 – " Le mie lezioni di econometria. È colpa mia ". Poche parole scritte sui social network, da cui è nato un botta e risposta che ha ben remunerato l'economista forlivese Lucio Picci. Ammonta infatti a 30mila euro (più le spese) la cifra che Picci, docente presso la facoltà di Scienze internazionali e diplomatiche del Campus forlivese, otterrà come risarcimento dal deputato Luigi Marattin, condannato per diffamazione dal tribunale di Bologna. Una condanna in primo grado, ma alla quale non è seguito il ricorso in Appello: trascorsi i termini di legge, nelle scorse settimane la sentenza è ormai andata in giudicato ed è definitiva.

