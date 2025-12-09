Luciano Spalletti testimonianza-choc | Mai visto così com' è ridotto
"Io non so se è realmente in grande confusione alla Juve oppure si sta portando ancora dietro la questione nazionale, che vede ancora ombre da tutte le parti. La formazione iniziale a me ha dato l'impressione che lui è andato lì per non prenderle. Luciano Spalletti non l'ho mai visto così, in tutta la sua carriera: Empoli, Sampdoria, Roma, Zenit San Pietroburgo, sempre a giocarsi la partita. Lui a Napoli è andato a giocarsela con queste due punte larghe, poi la riprendi la partita e vuoi un'altra volta rimanere col pareggio, tu non vuoi andare a perdere". A parlare è Antonio Cassano nell'ultima puntata di Viva el Futbol. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Da Matteo Moretto a Luciano Spalletti, gli eventi del festival del calcio ad Arezzo
Libri, storie e mostre. Ad Arezzo arrivano Luciano Spalletti e Luca Pantaleone, gli eventi
Inter, senti Luciano Spalletti: “Chivu diventerà un grande allenatore, su Acerbi dico questo”
? | Alle 17:00 la conferenza stampa di Luciano Spalletti e Pierre Kalulu alla vigilia di #JuvePafos di #UCL ? Seguila LIVE su Juventus.com: registrati gratuitamente sul nostro sito ? juve.it/Conferenza-sta… Vai su X
Dopo la sconfitta della Juventus contro il Napoli, Antonio Cassano ha analizzato il comportamento di Luciano Spalletti. Ha un sospetto ben preciso di cosa stia accadendo a lui e alla Juve - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti ha accettato: torna subito in Serie A! - L'ex Napoli pronto a tornare in pista Torna sotto i riflettori il nome di Luciano Spalletti che dopo la ... Da diregiovani.it
