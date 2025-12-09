Luciano Spalletti testimonianza-choc | Mai visto così com' è ridotto

"Io non so se è realmente in grande confusione alla Juve oppure si sta portando ancora dietro la questione nazionale, che vede ancora ombre da tutte le parti. La formazione iniziale a me ha dato l'impressione che lui è andato lì per non prenderle. Luciano Spalletti non l'ho mai visto così, in tutta la sua carriera: Empoli, Sampdoria, Roma, Zenit San Pietroburgo, sempre a giocarsi la partita. Lui a Napoli è andato a giocarsela con queste due punte larghe, poi la riprendi la partita e vuoi un'altra volta rimanere col pareggio, tu non vuoi andare a perdere". A parlare è Antonio Cassano nell'ultima puntata di Viva el Futbol. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

