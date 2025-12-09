Lucia neonata sbalzata dall’auto | caccia a due pirati della strada La verità dalle videocamere

Una tragedia sfiorata sull’autostrada: Lucia, neonata, è stata sbalzata dall’auto in un incidente, scatenando una vasta caccia ai responsabili. Le immagini delle videocamere stanno facendo luce sugli eventi e sui presunti pirati della strada coinvolti. Un episodio che ha profondamente scosso una famiglia e l’intera comunità, trasformando una giornata di routine in un dramma improvviso.

Un dramma consumato in pochi istanti, su un tratto di autostrada che per una famiglia era routine e che si è trasformato in tragedia. La piccola Lucia, neanche tre mesi di vita, è morta sabato sera sull’A5 Torino-Aosta dopo essere stata sbalzata fuori dall’auto della madre e investita da una vettura che non si è fermata. La Procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e fuga del conducente, mentre la Polizia Stradale è alla ricerca di almeno due automobilisti coinvolti. La ricostruzione della tragedia sulla A5. Erano da poco passate le 20 quando Costanza Fiore, 35 anni, project manager del TorinoFilmLab, viaggiava verso Aosta con la sua Fiat 500X. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lucia, neonata sbalzata dall’auto: caccia a due pirati della strada. La verità dalle videocamere

