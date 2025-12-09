Lucia Annibali alla Scuola del Libro per parlare di futuro

Il Liceo Artistico Scuola del Libro ha recentemente ospitato l’avvocato Lucia Annibali, protagonista di un evento dedicato al futuro e alla lotta contro la violenza di genere. L’incontro ha segnato l’inizio del progetto di Formazione Scuola-Lavoro rivolto agli studenti delle classi quarta e quinta di grafica, offrendo un momento di riflessione e crescita.

Nei giorni scorsi il Liceo Artistico Scuola del Libro ha ospitato l’avvocato urbinate Lucia Annibali, un evento che non è stato solo un momento di profonda riflessione sulla tematica della violenza di genere, ma ha rappresentato l’avvio del progetto di Formazione Scuola-Lavoro delle classi quarta e quinta dell’indirizzo di grafica. L’occasione è stata la presentazione del suo secondo volume, Il futuro mi aspetta (Feltrinelli), scritto in collaborazione con Daniela Palumbo, con cui traccia un esempio concreto di coraggio, tenacia e rinascita a seguito della dolorosa esperienza personale. "È un percorso che unisce l’ educazione affettiva all’impegno pratico in cui crediamo molto – spiega la dirigente della scuola Lucia Nonni – perché il necessario e profondo cambiamento culturale deve passare per i luoghi dell’educazione e della formazione, di cui la scuola rappresenta uno dei punti cardine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lucia Annibali alla Scuola del Libro per parlare di futuro

