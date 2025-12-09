Luci e feste | spesa record di 220mila euro

Il Comune si prepara a un periodo festivo all’insegna delle luminarie e degli eventi, con una spesa prevista di circa 220mila euro. Questa cifra, destinata all’organizzazione delle celebrazioni natalizie e dell’Epifania, rappresenta un nuovo record di investimenti per le festività, comprendendo luminarie, eventi e campagne pubblicitarie.

Sfiora i 220mila euro la spesa che il Comune sosterrà per le feste, per l’organizzazione degli eventi da Natale e fino all’Epifania, per le luminarie e per la pubblicità, costi che fanno toccare un nuovo record. Per l’illuminazione delle vie del centro e della città alta stanziati 104mila euro e altri 60mila per le iniziative. Ci sono poi 20mila euro destinati a spot promozionali per provare ad attirare anche gente da fuori, riempire le piazze e muovere lo shopping. Ma l’amministrazione ha appena deliberato altri 22.400 euro per spese tecniche legate al funzionamento degli eventi: servizio audio luci per l’accensione dell’albero 427 euro, assistenza elettrica 915 euro, redazione Piani di sicurezza per quattro eventi a dicembre 894 euro più servizio security 915 euro, redazione del piano di sicurezza per la festa della Befana 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luci e feste: spesa record di 220mila euro

