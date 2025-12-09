Lucca via dal Napoli? Sky Sport lancia la notizia saluta Conte ma resta in Serie A

In casa Napoli arriva una notizia che avrebbe del clamoroso. A pochi mesi dal suo arrivo all’ombra del Vesuvio, Lorenzo Lucca potrebbe già lasciare la squadra guidata da Antonio Conte ma rimanendo in Serie A. Il Milan di Massimiliano Allegri e la Roma di Gian Piero Gasperini sarebbero interessate al centravanti ex Udinese. Mercato Napoli, Lucca in partenza?. L’avvio di Lorenzo Lucca in maglia azzurra non è stato certamente tra i migliori, ma si sa il passaggio da una squadra di media classifica ad una che lotta per il titolo non è sempre scontato, anzi nasconde diverse insidie. L’attaccante italiano, fin qui, non ha risposto nel migliore dei modi quando è stato chiamato in causa dall’ex commissario tecnico della Nazionale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

