lucca sequestrati otto immobili e conti per 400mila euro a imprenditori della nautica

Lucca, 9 dicembre 2025 – Otto immobili e disponibilità finanziarie per un totale di circa 400mila euro. E’ quanto ha sequestrato la guardia di finanza di Lucca a una famiglia di imprenditori della nautica, nell’ambito di un’indagine sulle presunte distrazioni di beni per sottrarli alla riscossione fiscale. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal tribunale di Lucca al termine di una complessa attività investigativa. Secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, gli indagati – l’amministratore legale e alcuni soci, tutti legati da vincoli familiari – avrebbero messo in atto una serie di condotte in modo da evitare che l’erario potesse rivalersi sui beni aziendali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

