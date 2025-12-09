Lucca-Milan operazione possibile … qualche mese dopo | il retroscena e le condizioni

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lorenzo Lucca, centravanti italiano classe 2000, è chiuso nel Napoli di Antonio Conte dal danese Rasmus Højlund e dal rientro in gruppo del titolare principe, il belga Romelu Lukaku. A gennaio può fare i bagagli: occhio a Roma e Milan. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

lucca milan operazione possibile 8230 qualche mese dopo il retroscena e le condizioni

© Pianetamilan.it - Lucca-Milan, operazione possibile … qualche mese dopo: il retroscena e le condizioni

Nastasi: “Con Conte, Lucca diventerà uno dei migliori attaccanti italiani. Su Milan- Napoli…”

Milan-Napoli, le probabili formazioni: Rrahmani non al meglio, ancora in panchina Lorenzo Lucca

NM Live – Napoli, non esiste un caso Lucca. Rigore del Milan? Difformità nei giudizi!

lucca milan operazione possibileNapoli, futuro Lucca in bilico: Roma e Milan alla finestra - Il rientro di Romelu Lukaku potrebbe ulteriormente chiudere le porte del campo all'ex giocatore dell'Udinese che anche con la piazza partenopea non è ... Scrive fantacalcio.it