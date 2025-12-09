Lucca in uscita dal Napoli | Milan e Roma interessate a gennaio

Forzazzurri.net | 9 dic 2025

Lorenzo Lucca potrebbe diventare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato di gennaio. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

lucca in uscita dal napoli milan e roma interessate a gennaio

Lucca in uscita dal Napoli: Milan e Roma interessate a gennaio

lucca uscita napoli milanSKY - Napoli, Lucca potrebbe lasciare a gennaio, l'attaccante interessa a Milan e Roma - Sky Sport riferisce gli aggiornamenti sul futuro di Lorenzo Lucca: "L’attaccante del Napoli ha trovato sempre meno spazio nelle ultime settimane e nelle gerarchie di Conte, che in questa fase sta gioc ... Si legge su napolimagazine.com

