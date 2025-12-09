Lucca in uscita dal Napoli | Milan e Roma interessate a gennaio

Lorenzo Lucca potrebbe diventare uno dei nomi più caldi del prossimo mercato di gennaio. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lucca in uscita dal Napoli: Milan e Roma interessate a gennaio

Approfondisci con queste news

All'uscita di Lucca al Maradona sono arrivati dei fischi, nonostante il gol. Per Fabio Cannavo è stato un momento pessimo. - facebook.com Vai su Facebook

SKY - Napoli, Lucca potrebbe lasciare a gennaio, l'attaccante interessa a Milan e Roma - Sky Sport riferisce gli aggiornamenti sul futuro di Lorenzo Lucca: "L’attaccante del Napoli ha trovato sempre meno spazio nelle ultime settimane e nelle gerarchie di Conte, che in questa fase sta gioc ... Si legge su napolimagazine.com