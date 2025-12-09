Sarà un mercato invernale molto movimentato quello che attende i partenopei, alle prese connla necessità di rinforzare il centrocampo, e sfoltire la rosa accontentando qualche giocatore che fin qui ha trovato poco spazio. Tra questi l’attaccante Lorenzo Lucca, in odore di uscita, e per il quale l’interesse da parte di altri club non manca. PERCHE’ LUCCA È IN USCITA DAL NAPOLI? L’ex attaccante dell’Udinese, che i partenopei hanno prelevato dai friulani con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni, fino a questo momento ha avuto poco spazio di mettersi in mostra, totalizzando 12 presenze e un solo goal. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Lucca in uscita dal Napoli? Milan e Roma ci pensano per gennaio