La parabola di Lorenzo Lucca a Napoli rischia di essere breve, sorprendente e in qualche modo rivelatrice del momento che stanno vivendo i campioni d’Italia. L’attaccante arrivato solo pochi mesi fa, con un investimento complessivo superiore ai 35 milioni di euro, è già considerato una possibile uscita strategica per gennaio. Una situazione inattesa, soprattutto per un giocatore individuato in estate come vice designato di Romelu Lukaku. Nome completo Lorenzo Lucca Posizione Attaccante Squadra attuale Napoli Nazione Luogo di nascita Moncalieri Data di nascita Settembre 10, 2000 00:00 Età 25 Peso (Kg) 80 Altezza (cm) 201 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 15 - Per Game Partite iniziate 5 0. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Lucca, il Napoli valuta l’addio già a gennaio: Roma e Milan alla finestra