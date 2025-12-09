Luca Mazzucchelli al Teatro Vittoria di Bosco Chiesanuova con lo spettacolo Terapia al contrario
Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, giornalista pubblicista e vicepresidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, porta per la prima volta a teatro “Terapia al contrario”, uno show inedito in cui i ruoli prestabiliti vengono capovolti. Lo spettacolo, prodotto da Vera Produzione. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il 17 dicembre a Cagliari, durante l’Edizione Speciale dell’MBS, Luca Mazzucchelli terrà uno speech rivolto agli imprenditori che vogliono affrontare il nuovo anno con maggiore chiarezza e una direzione realmente efficace. Luca parlerà di quattro strategie co - facebook.com Vai su Facebook