Luca Carboni in concerto | c’è una nuova data a Bologna
Bologna, 9 dicembre 2025 – Luca Carboni ha annunciato una nuova data a Bologna. Dopo l’esordio di ‘Rio Ari O Live’ a Milano lo scorso 11 novembre – affiancato da ospiti come Elisa, Cesare Cremonini e Jovanotti – e i due concerti già in programma all’Unipol Arena, ecco che arriva il terzo. Le date di Luca Carboni. Dunque sarà possibile vedere il cantante bolognese – di ritorno dopo un lungo stop di 6 anni – sul palco il 24 gennaio 2026 (data tutta esaurita e che forse vedrà salire sul palco anche l’aimco Cesare Cremonini ), il 19 aprile (già verso il sold out) e il 20 aprile, che è la nuova data. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Luca Carboni al Forum: "Dopo la malattia il mio viaggio finalmente è ricominciato"
? Luca Carboni chi è: Biografia, Carriera e la Storia di un Cantautore “Silenzioso”
Luca Carboni arriva anche a Roma con una nuova data di “Rio Ari O Live”
A Bologna luminarie con i versi di una canzone di Luca Carboni - facebook.com Vai su Facebook
A Bologna luminarie con i versi di una canzone di Luca Carboni Vai su X
Luca Carboni in concerto: c’è una nuova data a Bologna - Per ora sono quattro gli appuntamenti del 2026 per il cantante bolognese, tre dei quali nella sua città. Scrive ilrestodelcarlino.it
Napoli, Manna esce allo scoperto: l’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A rompipallone.it
Roma, stuprata a 20 anni da tre uomini stranieri all'uscita della metro B1 a Jonio: la denuncia della ... ilmessaggero.it
Montevarchi. Inaugurata la mostra su Gastone Brilli Peri lanazione.it
Flash mob +Europa: Ue reagisca a Trump, governo Meloni ambiguo lanazione.it
Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia” lapresse.it
L’Honduras ha emesso un mandato d’arresto internazionale per Juan Orlando Hernández, graziato da Trump metropolitanmagazine