Luca Carboni in concerto | c’è una nuova data a Bologna

Bologna, 9 dicembre 2025 –  Luca Carboni ha annunciato una nuova data a Bologna. Dopo l’esordio di ‘Rio Ari O Live’ a Milano lo scorso 11 novembre – affiancato da ospiti come Elisa, Cesare Cremonini e Jovanotti – e i due concerti già in programma all’Unipol Arena, ecco che arriva il terzo.  Le date di Luca Carboni. Dunque sarà possibile vedere il cantante bolognese – di ritorno dopo un lungo stop di 6 anni – sul palco il 24 gennaio 2026 (data tutta esaurita e che forse vedrà salire sul palco anche l’aimco Cesare Cremonini ), il 19 aprile (già verso il sold out) e il 20 aprile, che è la nuova data. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

