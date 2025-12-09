Luca Carboni ha annunciato una nuova data a Bologna
Luca Carboni annuncia una nuova data del suo tour a Bologna. Lo spettacolo, intitolato ‘Rio Ari o Live’, è partito lo scorso novembre e ha già toccato vari palasport in Italia, portando il suo coinvolgente live in diverse città del paese.
