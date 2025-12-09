Lotto poker da oltre 100mila euro a Sant’Antonio Abate

Tempo di lettura: < 1 minuto Le estrazioni del Lotto di venerdì 5 e sabato 6 dicembre premiano la Campania con un poker di vincite da oltre 100mila euro complessivi, tutte realizzate in Via Roma a Sant’Antonio Abate, provincia di Napoli. Centrati oltre 50mila euro grazie a un ambo sulla ruota di Venezia, a cui segue un colpo da 25mila euro, con le stesse sorti, e due premi da 12.500 euro ciascuno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,2 milioni di euro, per un totale di 1,2 miliardi di euro da inizio 2025. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

