Lotto poker da oltre 100mila euro a Sant’Antonio Abate
Tempo di lettura: < 1 minuto Le estrazioni del Lotto di venerdì 5 e sabato 6 dicembre premiano la Campania con un poker di vincite da oltre 100mila euro complessivi, tutte realizzate in Via Roma a Sant’Antonio Abate, provincia di Napoli. Centrati oltre 50mila euro grazie a un ambo sulla ruota di Venezia, a cui segue un colpo da 25mila euro, con le stesse sorti, e due premi da 12.500 euro ciascuno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 8,2 milioni di euro, per un totale di 1,2 miliardi di euro da inizio 2025. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Opta: l’Italia andrà ai Mondiali ma per il titolo sarà lotta tra Spagna e Francia Il poker Spagna, Francia, Inghilterra, Brasile guida il lotto delle pretendenti al titolo. Italia ovviamente nelle retrovie https://www.ilnapolista.it/2025/12/opta-litalia-andra-ai-mondiali-ma- - facebook.com Vai su Facebook
Lotto, poker da 100mila euro in Lombardia: anche Uboldo partecipa alla festa - Nelle ultime due estrazioni di venerdì 21 e sabato 22 novembre risultati particolarmente fortunati per la nostra regione. Lo riporta laprovinciadivarese.it