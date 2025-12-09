Lotta i giovani Portuali conquistano due argenti in Austria Oro per Rivalta all’Open d’Italia

I giovani portuali del Csrc Portuali Ravenna tornano a casa con risultati di rilievo da due importanti eventi. In Austria, conquistano due medaglie d’argento, mentre all’Open d’Italia Rivalta ottiene la medaglia d’oro. Un fine settimana ricco di successi che conferma il valore e la crescita della squadra di lotta di via Antico Squero.

