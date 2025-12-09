L' ospedale di Rimini a caccia di un parcheggio l' Ausl cerca un terreno per ampliare i posti auto

L'ospedale Infermi di Rimini è alla ricerca di un terreno disponibile per l’ampliamento dei parcheggi. La carenza di posti auto rappresenta una problematica da tempo segnalata, e l’Ausl sta valutando soluzioni per aumentare le aree di sosta, migliorando così l’accessibilità e la comodità per pazienti e visitatori.

L’ospedale Infermi di Rimini va in cerca di un nuovo parcheggio. Da tempo si parla della necessità di ampliare le aree di sosta attorno al nosocomio. Negli scorsi giorni l’Ausl Romagna ha mosso un passo concreto: ha pubblicato, attraverso il proprio portale, un avviso di indagine conoscitiva per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Da più di 10 anni, dal 2014, chiediamo una soluzione chiara: Un nuovo parcheggio per l’Ospedale Infermi di Rimini; La gratuità delle prime 3 ore, proprio come avviene a Cesena, che fa parte della stessa AUSL. Ora l’AUSL cerca un’area di 6.000 mq per - facebook.com Vai su Facebook

L’Infermi cerca parcheggio. Ausl a caccia di un’area da seimila metri quadrati - L’Azienda ha avviato un’indagine conoscitiva per trovare una zona vicino all’ospedale da prendere in affitto per realizzare un 15% di posti auto in più. msn.com scrive