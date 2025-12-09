Fresco bi-papà per il recente arrivo di Leandro che farà compagnia al primogenito Ludovico, Lorenzo ha deciso di fare le cose sempre più sul serio anche in campo. A 23 anni c’è ancora tempo per crescere e limare quelli che sono i difetti naturali di un talento unico che, però, è stato sinora frenato troppo spesso nei momenti decisivi delle partite. Una questione più mentale che tecnica e si sa quanto incida questo aspetto nel raggiungimento di un determinato obiettivo. Jannik Sinner insegna. Dopo le indiscrezioni delle settimane scorse è arrivata l’ufficialità del nuovo coach che accompagnerà Musetti nel 2026 cercando di fargli compiere il salto definitivo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lorenzo Musetti, un colpo stratosferico: chi è il nuovo coach