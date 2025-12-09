L' Ordine delle Professioni sanitarie premia le migliori tesi di laurea | seconda edizione dedicata a Sara Campanella
Una nuova iniziativa per ricordare Sara Campanella e onorarne la memoria. Si terrà domani 10 dicembre la cerimonia di premiazione per le migliori tesi di laurea discusse nell’anno accademico 2023–2024, appartenenti alle classi delle professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Chiusura per festività natalizie Si informa che gli uffici dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Parma resteranno chiusi dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 compresi. Le attività riprenderanno regolarmente da giovedì 7 gennaio 2026. Cogliam - facebook.com Vai su Facebook
Ordine dei Medici di Padova, festa doppia: 125 premiati e 300 nuovi iscritti - Presente il neo governatore Stefani, celebrati 125 medici al 50° dalla laurea e accogliendo 300 ... Segnala padovaoggi.it
