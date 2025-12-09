L' Ordine delle Professioni sanitarie premia le migliori tesi di laurea | seconda edizione dedicata a Sara Campanella

Messinatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova iniziativa per ricordare Sara Campanella e onorarne la memoria. Si terrà domani 10 dicembre la cerimonia di premiazione per le migliori tesi di laurea discusse nell’anno accademico 2023–2024, appartenenti alle classi delle professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Messina. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

