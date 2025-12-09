L’Orchestra Cherubini diretta dal Maestro Muti in Vaticano per il Concerto di Natale

Ravennatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest'anno, sarà l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata dal Maestro Riccardo Muti, a far risuonare le note del Natale nel cuore del Vaticano. Venerdì 12 dicembre, alle 18, nell’Aula Paolo VI, l'Orchestra si esibirà proprio sotto la direzione del Maestro Muti nel concerto dedicato – e alla. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

