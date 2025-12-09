L’orango di Tapanuli minacciato dalla corsa all’oro A Sumatra l’estinzione della scimmia più rara al mondo è già iniziata

Nelle foreste di Sumatra si consuma una corsa all’oro da miliardi di dollari. Ma a farne le spese potrebbe essere l’animale più raro del pianeta: meno di 800 esemplari rimasti, un habitat sempre più fragile e un futuro che si restringe. Un tesoro vivente contro un tesoro sotterraneo. Nel cuore della foresta montana di Batang Toru, a Sumatra, vive un primate che il mondo ha scoperto solo nel 2017: l’ orango di Tapanuli, la specie di scimmia più rara del pianeta. Non più di 760 esemplari sopravvivono in questo angolo di Indonesia, distribuiti su un territorio sempre più frammentato, incastrato tra villaggi, piantagioni e, soprattutto, miniere. 🔗 Leggi su Quotidiano.net