Lookman Inter svelata la vera offerta dell’estate | bonus quasi impossibili all’Atalanta
Inter News 24 Lookman Inter, tutti i dettagli sulla trattativa sfumata: richiesta da 50 milioni, proposta nerazzurra con bonus legati a Scudetto e Champions. Emergono nuovi retroscena sulla mancata operazione lookman inter della scorsa estate. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, il club nerazzurro aveva realmente provato l’affondo per Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997 dell’ Atalanta, reduce da una stagione straordinaria culminata con la conquista del Pallone d’Oro africano. LA RICHIESTA DELL’ATALANTA – Nel luglio scorso la Dea aveva fissato il prezzo del cartellino attorno ai 50 milioni di euro, una valutazione ritenuta congrua alla luce del rendimento dell’esterno offensivo, diventato uno dei migliori interpreti europei nel suo ruolo. 🔗 Leggi su Internews24.com
L’Inter punta il ‘nuovo Lookman’ a gennaio: prezzo alle stelle
Trevisani: «L’Inter avrebbe dovuto acquistare Donnarumma, altro che Lookman e Koné. Ora con Martinez titolare…»
Lookman Inter, il nigeriano è ancora fuori con l’Atalanta: assente anche contro il PSG e sul futuro…
#Lookman all'#Inter a gennaio? La risposta del ds nerazzurro #Ausilio - facebook.com Vai su Facebook
Lookman all’Inter, Ausilio svela tutto: “È vero che…” / Calciomercato - Il dirigente nerazzurro ha parlato apertamente del giocatore dell’Atalanta, a lungo nei pensieri del club meneghino, svelando tutta la verità ... msn.com scrive
Tumori, cambia standard cura sistema linfatico, buoni risultati terapia mirata iltempo.it
Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 9 dicembre 2025 tpi.it
Oceane Dodin è la prima tennista professionista su OnlyFans lapresse.it
L’affondo di Trump: “Leader europei deboli, Ucraina verso il baratro”. E incalza Kiev sulle elezioni ilfogliettone.it
Lenovo Yoga 9i 2-in-1 Aura Edition: elegante, prestazioni di fascia alta ed una batteria dalla lunga durata ilfattoquotidiano.it
Primario arrestato per presunta tangente, le intercettazioni: "Che c'importa dei malati..." tgcom24.mediaset.it