Lookman Inter svelata la vera offerta dell’estate | bonus quasi impossibili all’Atalanta

Internews24.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Lookman Inter, tutti i dettagli sulla trattativa sfumata: richiesta da 50 milioni, proposta nerazzurra con bonus legati a Scudetto e Champions. Emergono nuovi retroscena sulla mancata operazione lookman inter della scorsa estate. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, il club nerazzurro aveva realmente provato l’affondo per Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997 dellAtalanta, reduce da una stagione straordinaria culminata con la conquista del Pallone d’Oro africano. LA RICHIESTA DELL’ATALANTA – Nel luglio scorso la Dea aveva fissato il prezzo del cartellino attorno ai 50 milioni di euro, una valutazione ritenuta congrua alla luce del rendimento dell’esterno offensivo, diventato uno dei migliori interpreti europei nel suo ruolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

lookman inter svelata la vera offerta dell8217estate bonus quasi impossibili all8217atalanta

© Internews24.com - Lookman Inter, svelata la vera offerta dell’estate: bonus quasi impossibili all’Atalanta

L’Inter punta il ‘nuovo Lookman’ a gennaio: prezzo alle stelle

Trevisani: «L’Inter avrebbe dovuto acquistare Donnarumma, altro che Lookman e Koné. Ora con Martinez titolare…»

Lookman Inter, il nigeriano è ancora fuori con l’Atalanta: assente anche contro il PSG e sul futuro…

lookman inter svelata veraLookman all’Inter, Ausilio svela tutto: “È vero che…” / Calciomercato - Il dirigente nerazzurro ha parlato apertamente del giocatore dell’Atalanta, a lungo nei pensieri del club meneghino, svelando tutta la verità ... msn.com scrive