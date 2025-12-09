Lookman Inter svelata la vera offerta dell’estate | bonus quasi impossibili all’Atalanta

Inter News 24 Lookman Inter, tutti i dettagli sulla trattativa sfumata: richiesta da 50 milioni, proposta nerazzurra con bonus legati a Scudetto e Champions. Emergono nuovi retroscena sulla mancata operazione lookman inter della scorsa estate. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, il club nerazzurro aveva realmente provato l’affondo per Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997 dell’ Atalanta, reduce da una stagione straordinaria culminata con la conquista del Pallone d’Oro africano. LA RICHIESTA DELL’ATALANTA – Nel luglio scorso la Dea aveva fissato il prezzo del cartellino attorno ai 50 milioni di euro, una valutazione ritenuta congrua alla luce del rendimento dell’esterno offensivo, diventato uno dei migliori interpreti europei nel suo ruolo. 🔗 Leggi su Internews24.com

