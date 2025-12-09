Look arancione condiviso Per lei | fard acceso ciglia bambola e unghie viniliche
K ylie Jenner e Timothée Chalamet hanno trasformato la première di Marty Supreme in una parata audace e irresistibile. Tra gossip di rotture smentite, la coppia si è presentata unita anche nel total look, tutto arancione. Timothée Chalamet e Kylie Jenner, ai David 2025 il loro primo sì al red carpet di coppia X Kylie Jenner e Timothée Chalamet: il look aranciane di coppia. Alla première di Marty Supreme – il film di Tim sulla vita di un famoso campione di ping pong – è andato in scena l’ennesimo look dirompente firmato Kylie Jenner, un’apparizione memorabile dopo settimane di rumor su una presunta rottura con il fidanzato. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
️ Pronto a partire per una super avventura? Questa auto sportiva giocattolo dal look racing farà impazzire tutti i piccoli piloti! Disponibile in più colori super grintosi (arancione, bianco e rosso), è perfetta per sfrecciare con la fantasia… in sicurezza Desi - facebook.com Vai su Facebook