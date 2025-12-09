K ylie Jenner e Timothée Chalamet hanno trasformato la première di Marty Supreme in una parata audace e irresistibile. Tra gossip di rotture smentite, la coppia si è presentata unita anche nel total look, tutto arancione. Timothée Chalamet e Kylie Jenner, ai David 2025 il loro primo sì al red carpet di coppia X Kylie Jenner e Timothée Chalamet: il look aranciane di coppia. Alla première di Marty Supreme – il film di Tim sulla vita di un famoso campione di ping pong – è andato in scena l’ennesimo look dirompente firmato Kylie Jenner, un’apparizione memorabile dopo settimane di rumor su una presunta rottura con il fidanzato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Look arancione condiviso. Per lei: fard acceso, ciglia bambola e unghie viniliche