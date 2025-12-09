L' Onu cacci l' icona pro Pal

L'assegnazione di un ruolo all'interno delle Nazioni Unite a Francesca Albanese ha suscitato discussioni sulla sua imparzialità. Mentre in passato era celebrata come un'icona progressista, recenti sviluppi hanno messo in dubbio la sua neutralità e professionalità, evidenziando criticità nelle sue posizioni e nel suo operato.

Era già evidente mesi fa, mentre il mondo progressista la osannava e la ostendeva come un'icona. Erano già evidenti l'inadeguatezza, la partigianeria e la totale mancanza di imparzialità di Francesca Albanese. Ma dopo la pubblicazione, da parte de il Giornale, delle prove dei suoi legami con Hamas, il tema è ineludibile. Un punto di non ritorno, scritto in grassetto sul tavolo dell'opinione pubblica, anche se qualcuno tenta di sbianchettarlo. Il caso Albanese non è solo un elefante nella cristalleria della politica ma, soprattutto, una maiuscola macchia nella reputazione mondiale del Palazzo di Vetro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Onu cacci l'icona pro Pal

Altre letture consigliate

Uno dei pezzi vintage più belli arrivati negli ultimi mesi: questo incredibile parka da caccia in tela cerata, stile Hunter. Un capo lungo, robusto, nato per l’outdoor e diventato oggi un’icona senza tempo. Dettagli autentici, vestibilità importante e tutto il fascino dei - facebook.com Vai su Facebook

L'Onu cacci l'icona pro Pal - Il caso Albanese non è solo un elefante nella cristalleria della politica ma, soprattutto, una maiuscola macchia nella reputazione mondiale del Palazzo di Vetro ... Secondo ilgiornale.it