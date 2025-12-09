L' omicidio-suicidio di Corleone folla e lacrime ai funerali | Che tragedia inutile cercare di capire il perché

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Folla e commozione nella Chiesa Madre di San Martino a Corleone dove oggi pomeriggio si sono svolti i funerali di Lucia Pecoraro, la donna di 78 anni che ha ucciso la figlia 47enne Giusi Milone. Le due bare sono state sistemate una accanto all'altra."Il gesto di Lucia è stato inaspettato, senza.

