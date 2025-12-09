Lombardia tutti gli autovelox Ecco dove rallentare per evitare sanzioni
La polizia ha comunicato ai cittadini della Lombardia i luoghi in cui, nel periodo compreso tra martedì 9 e domenica 14 dicembre, verranno collocati su autostrade e strade statali, provinciali e comunali gli autovelox mobili omologati attraverso i quali gli agenti effettueranno le verifiche sul rispetto dei limiti di velocità. Per quanto concerne la circolazione su autostrada, occhio come sempre anche ai sistemi Tutor, in grado di calcolare la velocità media dei veicoli in transito oltre che di rilevare quella tenuta dal mezzo al momento del suo passaggio sotto il portale d'ingresso o di uscita dal tratto tenuto sotto osservazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Autovelox mobili: tutti i controlli della settimana in Lombardia
Lombardia, tutti gli autovelox. Ecco dove rallentare per evitare sanzioni - La polizia ha comunicato dove verranno effettuate le verifiche dei limiti di velocità tra il 9 e il 14 dicembre ... Si legge su ilgiornale.it
