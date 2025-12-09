Lollobrigida | Su green deal cambio di rotta radicale grazie all' Italia – Il video

9 dic 2025

L'articolo analizza le dichiarazioni di Lollobrigida riguardo al Green Deal, evidenziando come l'Italia abbia contribuito a un cambiamento di rotta significativo nell'Unione Europea. Nonostante ci siano ancora sfide da affrontare, l'intervento sottolinea il ruolo del nostro paese nel ridefinire le politiche ambientali comunitarie.

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "Sul green deal c'è ancora da fare, ma c'è stato grazie all'Italia un cambio di rotta radicale in Ue”. Lo ha detto il Ministro dell’agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine della conferenza stampa di fine anno. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

