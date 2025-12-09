Loftus-Cheek show contro il Torino | l’inglese l’arma del Milan in più ruoli
Ruben Loftus-Cheek si distingue nella vittoria contro il Torino, dimostrando versatilità e tecnica. L'inglese si è adattato a diversi ruoli, passando da mezzala a esterno destro, rafforzando le soluzioni tattiche del Milan e sottolineando la sua utilità come elemento polivalente.
Ruben Loftus-Cheek brilla contro il Torino: da mezzala ad esterno destro, ecco tutti i ruoli in cui l'inglese può giocare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Milan, i movimenti tra Fofana e Loftus-Cheek: la mossa di Allegri
Milan, Galeone: “Fofana, Loftus-Cheek e Modric danno garanzie”
Milan, Loftus-Cheek e Tomori: destini incrociati? E i rinnovi …
Nkunku in attacco, Loftus-Cheek a centrocampo: Allegri punta su di loro Pulisic recupera per la panchina #torinomilan #milanpress - facebook.com Vai su Facebook
Formazione ufficiale #Milan Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Panchina per #Pulisic Vai su X
Milan, chi sostituirà Fofana contro il Torino? Oggi la decisione, Ricci favorito su Loftus-Cheek - In vista della gara di domani sera in casa del Torino, dove il Milan ha ottenuto un solo successo nelle ultime dodici partite giocate nel capoluogo piemontese, Massimiliano Allegri ha un solo dubbio. Segnala milannews.it
