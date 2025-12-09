Loftus-Cheek show contro il Torino | l’inglese l’arma del Milan in più ruoli

Ruben Loftus-Cheek si distingue nella vittoria contro il Torino, dimostrando versatilità e tecnica. L'inglese si è adattato a diversi ruoli, passando da mezzala a esterno destro, rafforzando le soluzioni tattiche del Milan e sottolineando la sua utilità come elemento polivalente.

Ruben Loftus-Cheek brilla contro il Torino: da mezzala ad esterno destro, ecco tutti i ruoli in cui l'inglese può giocare.

Nkunku in attacco, Loftus-Cheek a centrocampo: Allegri punta su di loro Pulisic recupera per la panchina #torinomilan #milanpress

Formazione ufficiale #Milan Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Panchina per #Pulisic

Milan, chi sostituirà Fofana contro il Torino? Oggi la decisione, Ricci favorito su Loftus-Cheek - In vista della gara di domani sera in casa del Torino, dove il Milan ha ottenuto un solo successo nelle ultime dodici partite giocate nel capoluogo piemontese, Massimiliano Allegri ha un solo dubbio.