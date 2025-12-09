L’occasione persa da Meloni sulle nuove nomine all’Arera

L'assegnazione delle nuove nomine all'Arera ha suscitato discussioni e critiche, evidenziando un'opportunità sfumata nel processo di selezione. La scelta dei componenti dell'Autorità, incaricata di regolamentare energia, acqua e rifiuti, rappresenta un momento importante per il settore, ma alcuni aspetti sembrano aver deluso le aspettative di trasparenza e rappresentanza.

Un’altra occasione persa. La nomina di nuovi componenti dell’ Arera, l’Autorità che regola energia, acqua e rifiuti, non può essere definita diversamente. Un’occasione persa in primo luogo per la presidente del Consiglio che anziché scegliere l’eccellenza preferisce profili bassi e dà il via libera alla nomina di persone complessivamente prive, con qualche isolata eccezione, delle competenze e dell’esperienza necessarie per affrontare quelli che sono temi decisivi nella vita economica dell’Italia. Intendiamoci, tocca al Parlamento dare il via libera, per altro scontato visto che i cinque componenti coprono praticamente l’intero arco delle maggiori forze politiche, e quindi non c’è da scandalizzarsi per il carattere lottizzato delle nomine. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L’occasione persa da Meloni sulle nuove nomine all’Arera

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sarà una pausa di riflessione per i leventinesi: la sconfitta di Kloten è stata l’ennesima occasione persa da una squadra vittima della sua incostanza - facebook.com Vai su Facebook

L'impegno che manca contro Hezbollah. Un anno di cessate il fuoco e di qualche occasione persa fra Israele e Libano Vai su X

L'occasione persa da Meloni sulle nuove nomine all'Arera - Dall'Autorità che regola energia, acqua e rifiuti passano aspetti strategici e interessi enormi. Secondo ilfoglio.it