Locatelli va in panchina? Spalletti pensa a questo cambio in cabina di regia | ecco chi potrebbe prenderne il posto in Champions L’idea
Locatelli in panchina contro il Pafos? Spalletti pensa al turnover in mediana, Miretti pronto a prendere le chiavi del centrocampo dal primo minuto. La Champions League bussa alle porte della Continassa e Luciano Spalletti sta valutando ogni dettaglio per gestire al meglio le risorse in un momento cruciale della stagione. La sfida casalinga contro il Pafos rappresenta un’occasione d’oro per blindare il passaggio del turno, ma impone anche riflessioni sulla tenuta fisica dei titolarissimi, spremuti dal fitto calendario di dicembre. Tra i nomi che potrebbero beneficiare di un turno di riposo c’è quello del capitano in campo, Manuel Locatelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ieri #Spalletti ha provato #McKennie anche da centrale di centrocampo insieme a #Locatelli. Questa potrebbe essere la spallettata per #NapoliJuve con #Thuram in panchina. Vai su X
Juventus-Pafos, ora si pensa solo alla Champions League: domani parla Spalletti - Pafos, ora si torna a pensare solo alla Champions League. Riporta juvelive.it