lo strano suicidio di un agricoltore il giudice ordina nuove indagini

Un agricoltore viene trovato morto in circostanze insolite, inizialmente dichiarate come suicidio. Tuttavia, l'episodio rivela elementi sospetti che spingono il giudice a disporre nuove indagini. La scena del fatto e i dettagli emersi fanno sorgere dubbi sulla versione ufficiale, aprendo un'indagine più approfondita su un episodio che nasconde molte ombre.

Un suicidio, si disse. Ma un suicidio alquanto strano, portato a termine in due tempi e in due luoghi diversi. Per questo, a distanza di tre anni e mezzo dalla tragica scoperta del cadavere, su disposizione del tribunale, la Procura è stata chiamata a fare ulteriori indagini. Del resto la famiglia dello scomparso nutre dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto estremo e ora ha ottenuto che il fascicolo non sia messo in soffitta ma approfondito con nuove indagini. Lui si chiamava Clemente Paganelli (foto), aveva 67 anni e abitava a Castelnovo Monti (Reggio Emilia). Fu trovato senza vita il 4 maggio 2022 nell'azienda agricola di Carpineti che era intestata a lui e al fratello Giovanni (morto a 53 anni travolto da un trattore).