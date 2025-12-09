Lo strano caso del cargo che ha perso su una spiaggia inglese il carico di banane che nessuno può toccare

Cultweb.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo scenario era a metà tra l’apocalittico e il divertito: una spiaggia invasa  da caschi di banane fresche! È successo di recente sulle coste del West Sussex, in Inghilterra, dopo un incidente marittimo che ha fatto finire in mare un intero carico di frutta. La strana vicenda è iniziata quando ben 16 container sono caduti in acqua dalla Baltic Klipper, una grande nave cargo che trasportava merci dal Sud America e stava per attraccare al porto di Portsmouth. Di questi, otto erano pieni di banane, due di platani e uno di avocado; gli altri cinque erano vuoti. Con il passare delle ore, diversi container si sono aperti, e intere casse di banane hanno cominciato ad arrivare a riva. 🔗 Leggi su Cultweb.it

