Lo strano caso del cargo che ha perso su una spiaggia inglese il carico di banane che nessuno può toccare
Lo scenario era a metà tra l’apocalittico e il divertito: una spiaggia invasa da caschi di banane fresche! È successo di recente sulle coste del West Sussex, in Inghilterra, dopo un incidente marittimo che ha fatto finire in mare un intero carico di frutta. La strana vicenda è iniziata quando ben 16 container sono caduti in acqua dalla Baltic Klipper, una grande nave cargo che trasportava merci dal Sud America e stava per attraccare al porto di Portsmouth. Di questi, otto erano pieni di banane, due di platani e uno di avocado; gli altri cinque erano vuoti. Con il passare delle ore, diversi container si sono aperti, e intere casse di banane hanno cominciato ad arrivare a riva. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Quando l’arbitro espelle il collega: lo strano caso del fischietto che è stato squalificato un mese
Oscar 2026 e lo strano caso del film che rappresenterà la Francia come miglior film internazionale
“La tavoletta del water ha rivelato che ero incinta ben prima che facessi il test di gravidanza”: lo strano “caso” della tiktoker Naginah Gogolli – VIDEO
LO STRANO CASO DEI GUARDIAMACCHINE A ROMA, ABUSIVI O AUTORIZZATI? Parcheggi sulle strisce blu che sembrano regolari, ma le cui convenzioni risultano scadute e aspettano il rinnovo: cosa fare in caso di multa? Mi Manda Rai Tre in diretta sabat - facebook.com Vai su Facebook
Beng! Lo strano caso del caso risolto per caso ift.tt/3ZwuGeF Vai su X
Lo strano caso di Francantonio Genovese, condannato in via definitiva nel 2021 ma ancora non ha scontato la pena - È lo strano caso di Francantonio Genovese, l’ex sindaco di Messina ed ex deputato del Pd, poi passato ad Fi e ora nell’Mpa di Raffaele Lombardo. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Diana Canevarolo, il figlio racconta il dramma della madre trovata morta: “Mi disse come vestirmi al ... lopinionista.it
MasterChef Italia riparte l’11 dicembre, i concorrenti salgono a bordo di Lexus NX ilfattoquotidiano.it
Conegliano travolgente al debutto nel Mondiale per Club: Orlando ko, Haak dinamitarda oasport.it
Marcell Jacobs al veleno: “Mi hanno spento la scintilla, preso in giro dalla Fidal. Tamberi? Ecco cosa ... gazzettadelsud.it
Arsenal Women–FC Twente Women: sfida chiave per la Women’s Champions League sport.periodicodaily
“Chi vorresti come prossimo premier?”. Gli italiani rispondono così: il sondaggio è clamoroso thesocialpost.it