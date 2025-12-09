Lo scoppio il boato e il fumo Un anno dopo l’esplosione Prato piange ancora i suoi morti

Un anno dopo l'esplosione che ha sconvolto Prato, il ricordo di quella tragedia rimane vivo nella memoria collettiva. Lo scoppio, il boato e il fumo hanno lasciato un segno indelebile nella città, che continua a piangere le vittime e a cercare risposte. Un evento che ha segnato profondamente la comunità e il suo cammino di ricostruzione.

Un boato improvviso e poi i muri che a decine di chilometri di distanza hanno tremato. "E’ il terremoto?", qualcuno si è chiesto preoccupato. Che non si fosse trattato di una scossa di terremoto si è capito subito, appena dall’autostrada (ma anche da molte zone di Prato) si è visto la lunga colonna di fumo nero che si alzava in direzione di Calenzano. Una ditta bruciata? No, peggio. Furono attimi concitati quelli vissuti la mattina del 9 dicembre 2024 intorno alle 10,20. Non un incendio, non il terremoto ma qualcosa di peggio, che in Italia non era mai accaduto prima. Il boato proveniva del deposito di carburanti Eni di via Erbosa a Calenzano: un brivido di terrore passò nella testa di chiunque avesse sentito il fragore dell’esplosione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

