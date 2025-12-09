Lo Schiaccianoci del balletto di Tblisi porta il Natale in città

Quest’anno, il Natale arriva a Ravenna al Teatro Alighieri sulle note dello Schiaccianoci di?ajkovskij. Martedì 9, mercoledì 10 e giovedì 11 dicembre, alle 20:30, il Balletto dell’Opera di Tbilisi, fra i più antichi teatri dell’Europa dell’Est, porta in scena la rilettura di Nina Ananiashvili e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky, balletto con orchestra, con Colibrì Ensemble a Pescara

Dalla fiaba al balletto la magia del Natale arriva a teatro con "Lo schiaccianoci"

Balletto: al teatro di Villadossola in scena "Lo Schiaccianoci"

A Natale scoppia una malattia che ha un nome: il balletto “Schiaccianoci”. Di Alberto Testa ? Riproponiamo un articolo del 2018 del Prof. Alberto Testa collaboratore del Giornale della Danza sin dalla fondazione. Buona lettura! - facebook.com Vai su Facebook

Lo schiaccianoci del Balletto di Tbilisi apre la Stagione d’Opera e Danza - Quest’anno, il Natale arriva a Ravenna sulle note dello Schiaccianoci di Cajkovskij: l’apertura della Stagione del Teatro Alighieri è affidata all’amatissimo balletto che ha incantato generazioni di s ... Segnala ravenna24ore.it