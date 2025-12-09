Lo schermo del telefono si è rotto? Il trucco casalingo che lo ripara in un attimo e gratis

La rottura dello schermo dello smartphone è un imprevisto che può capitare a chiunque e spesso si traduce in spese elevate. Un rimedio semplice e a basso costo sta circolando online, promettendo di attenuare temporaneamente le crepe grazie all’uso di un accendino. Scopriamo come funziona questa tecnica e quali precauzioni è necessario seguire. Non è raro vedere persone disperate dopo aver fatto cadere il proprio smartphone, uno strumento ormai imprescindibile nella vita quotidiana che integra funzionalità di comunicazione, multimediali e di calcolo avanzato. Quando lo schermo si incrina, la tentazione di ricorrere subito a una riparazione professionale è forte, ma può risultare costosa e dispendiosa in termini di tempo. 🔗 Leggi su Screenworld.it

