Lo hai deciso tu la chiusura della mia posta del cuore | botta e risposta tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco in diretta a BellaMà Ecco cos’è successo
Clima teso a “BellaMà”. Nel programma pomeridiano di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco, Valeria Marini ha raccontato il suo viaggio a Medjiugorje e il suo rapporto con la fede ma improvvisamente tra l’ospite fissa e il padrona di casa si è accesa la scintilla: “Lunedì prossimo sarà l’ultima puntata de La posta del cuore di Valeria”, ha spiegato Diaco ai telespettatori. “Lo hai deciso tu. La vedrete sui miei social. Io sono una persona sincera e dico quello che penso. Mi seguirete sui social e poi farò un’altra cosa”, la replica immediata della showgirl. “Valeria il nostro rapporto contrattuale era finito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Avviso di Chiusura Straordinaria ? Gentili Clienti, Vi informiamo che sabato 6 dicembre 2025 la nostra attività rimarrà chiusa. Abbiamo deciso di prenderci un giorno per stare insieme ai nostri cari e dedicarci alla famiglia, in anticipo sulla magia de - facebook.com Vai su Facebook
Valeria Marini, scintille con Pierluigi Diaco a Bella Ma’: “Hai deciso tu di chiudere la mia rubrica” - Valeria Marini contro Pierluigi Diaco a Bella Ma’ Tensione tra Valeria Marini e Pierluigi ... Segnala msn.com