Lo hai deciso tu la chiusura della mia posta del cuore | botta e risposta tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco in diretta a BellaMà Ecco cos’è successo

Ilfattoquotidiano.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clima teso a “BellaMà”. Nel programma pomeridiano di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco, Valeria Marini ha raccontato il suo viaggio a Medjiugorje e il suo rapporto con la fede ma improvvisamente tra l’ospite fissa e il padrona di casa si è accesa la scintilla: “Lunedì prossimo sarà l’ultima puntata de La posta del cuore di Valeria”, ha spiegato Diaco ai telespettatori. “Lo hai deciso tu. La vedrete sui miei social. Io sono una persona sincera e dico quello che penso. Mi seguirete sui social e poi farò un’altra cosa”, la replica immediata della showgirl. “Valeria il nostro rapporto contrattuale era finito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

lo hai deciso tu la chiusura della mia posta del cuore botta e risposta tra valeria marini e pierluigi diaco in diretta a bellam224 ecco cos8217232 successo

© Ilfattoquotidiano.it - “Lo hai deciso tu la chiusura della mia posta del cuore”: botta e risposta tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco in diretta a “BellaMà”. Ecco cos’è successo

Contenuti che potrebbero interessarti

hai deciso tu chiusuraValeria Marini, scintille con Pierluigi Diaco a Bella Ma’: “Hai deciso tu di chiudere la mia rubrica” - Valeria Marini contro Pierluigi Diaco a Bella Ma’ Tensione tra Valeria Marini e Pierluigi ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Hai Deciso Tu Chiusura