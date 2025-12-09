Clima teso a “BellaMà”. Nel programma pomeridiano di Rai2 condotto da Pierluigi Diaco, Valeria Marini ha raccontato il suo viaggio a Medjiugorje e il suo rapporto con la fede ma improvvisamente tra l’ospite fissa e il padrona di casa si è accesa la scintilla: “Lunedì prossimo sarà l’ultima puntata de La posta del cuore di Valeria”, ha spiegato Diaco ai telespettatori. “Lo hai deciso tu. La vedrete sui miei social. Io sono una persona sincera e dico quello che penso. Mi seguirete sui social e poi farò un’altra cosa”, la replica immediata della showgirl. “Valeria il nostro rapporto contrattuale era finito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lo hai deciso tu la chiusura della mia posta del cuore”: botta e risposta tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco in diretta a “BellaMà”. Ecco cos’è successo