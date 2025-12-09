LNB Clinic del Dottor Lino Bertolini | medicina estetica a 360 gradi che mette al centro la bellezza al naturale

In un’epoca come quella che stiamo vivendo, dove la medicina estetica rappresenta un argomento quotidiano per una vasta fetta della popolazione, il rischio di affidarsi a persone poco professionali e non qualificate è sempre dietro l’angolo, come purtroppo abbiamo avuto modo di constatare in tanti episodi con esiti anche gravi che sono finiti al centro della cronaca nazionale. In questo contesto, lo studio di medicina e chirurgia estetica LNB Clinic del Dottor Lino Bertolini a La Spezia si configura come un punto di riferimento del settore, grazie alla guida di un professionista con lunga esperienza e specializzazione, che si distingue per un approccio che supera la mera correzione estetica per abbracciare la biorigenerazione cellulare e l’uso di tecnologie d’avanguardia. 🔗 Leggi su Tpi.it

