Livorno stop all' erogazione dell' acqua mercoledì 10 dicembre | le vie interessate

Livornotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In via Cattaneo, lungo il Rio Maggiore, è necessario un intervento da parte di Asa per la realizzazione di nuovi collegamenti idrici finalizzati a garantire un servizio efficiente alle utenze. Per questo motivo domani, mercoledì 10 dicembre, dalle 8.30 alle 16 sarà interrotta l’erogazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Porto di Livorno, la Slnc Severn non attraccherà. Il prefetto Dionisi: "Ora stop al presidio"

Sciopero pro-Palestina, caos a Livorno: bloccato l'accesso al porto. Stop al traffico commerciale. Landini: "Le piazze saranno strapiene"

Sciopero pro-Palestina, caos a Livorno: bloccato l'accesso al porto. Stop al traffico commerciale. Sit-in in tante città

livorno stop erogazione acquaLivorno, stop all'erogazione dell'acqua mercoledì 10 dicembre: le vie interessate - Necessario un intervento per la realizzazione di nuovi collegamenti idrici finalizzati a garantire un servizio efficiente alle utenze ... Lo riporta livornotoday.it