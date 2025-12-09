Livorno stop all' erogazione dell' acqua mercoledì 10 dicembre | le vie interessate
In via Cattaneo, lungo il Rio Maggiore, è necessario un intervento da parte di Asa per la realizzazione di nuovi collegamenti idrici finalizzati a garantire un servizio efficiente alle utenze. Per questo motivo domani, mercoledì 10 dicembre, dalle 8.30 alle 16 sarà interrotta l’erogazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Porto di Livorno, la Slnc Severn non attraccherà. Il prefetto Dionisi: "Ora stop al presidio"
Sciopero pro-Palestina, caos a Livorno: bloccato l'accesso al porto. Stop al traffico commerciale. Landini: "Le piazze saranno strapiene"
Sciopero pro-Palestina, caos a Livorno: bloccato l'accesso al porto. Stop al traffico commerciale. Sit-in in tante città
? Nuovo stop trasferte: sabato a Livorno il settore ospiti resterà chiuso ai residenti in provincia di Arezzo. Il Gos ha accolto le indicazioni del Casms e il prefetto ha firmato il decreto che vieta la vendita dei biglietti. Come riporta il Quotidiano Sportivo, la decisi - facebook.com Vai su Facebook
