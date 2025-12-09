Liverpool Salah resta ad allenarsi da solo e posta sui social Rapporto ai minimi termini

L'egiziano è stato escluso dalla trasferta di Milano dopo lo sfogo di sabato in cui ha rotto col tecnico Arne Slot. Oggi ha postato Instagram una foto in cui si allena in palestra da solo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Liverpool, Salah resta ad allenarsi da solo e posta sui social. Rapporto ai minimi termini

Salah è un problema per il Liverpool, gli allenatori avversari non lo temono più (Daily Mail)

Rooney mette in discussione l’etica del lavoro di Salah dopo la perdita di terza consegna del Liverpool

Liverpool, Salah e van Dijk dopo i mega-rinnovi sono irriconoscibili. Anche la Premier strapaga i vecchietti (Telegraph)

Mentre il Liverpool è a Milano per la partita contro l’Inter, Momo Salah si allena da solo in palestra nel centro sportivo dei Reds. Una situazione difficilmente pronosticabile ad inizio stagione. - facebook.com Vai su Facebook

A Liverpool scoppia il caso Salah, Aston Villa e Crystal Palace in zona Champions ? Stefano De Caro #PremierLeague #Salah Vai su X

Liverpool, Salah resta ad allenarsi da solo e posta sui social. Rapporto ai minimi termini - L'egiziano è stato escluso dalla trasferta di Milano dopo lo sfogo di sabato in cui ha rotto col tecnico Arne Slot. Riporta msn.com