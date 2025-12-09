Liverpool non solo caso Salah | per il post Slot il nome di Fabregas torna d’attualità
L’esclusione di Mohamed Salah dalla lista dei convocati del Liverpool per la sfida contro l’Inter ha suscitato molte discussioni, ma non è l’unico argomento caldo. Secondo il post Slot di Ti Amo Calciomercato, anche il nome di Cesc Fàbregas torna attuale nel panorama calcistico, aggiungendo un tocco di interesse alla serata.
L’attaccante egiziano è stato fatto fuori per la sfida di oggi contro i nerazzurri. Il focus di Ti Amo Calciomercato La situazione di Salah, con l’ esclusione dai convocati per la sfida di stasera con l’ Inter, ha inevitabilmente catalizzato l’attenzione dei tifosi anche italiani. I Reds hanno infatti scelto di far fuori l’attaccante egiziano, reo di aver utilizzato parole troppo pesanti contro il tecnico e la società, dopo la sfida pareggiata con il Leeds. Nel contenuto di Youtube di oggi abbiamo analizzato anche le difficoltà attuali del Liverpool, con Slot sempre in discussione nonostante la fiducia della società. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Calciomercato Milan, si torna su Gomez del Liverpool: ecco perché fa al caso dei rossoneri
Inter Liverpool, caso Salah: possibile esclusione dopo lo sfogo? Le ultime in vista del match
Salah non convocato per Inter Liverpool? Scoppia il caso tra i Reds! La rivelazione di Romano
A poche ore di Inter-Liverpool ancora dubbi per Cristian Chivu Come riportato dalla Gazzetta dello Sport ancora da capire se Manuel Akanji sarà o meno della partita, visto l'attacco influenzale che lo ha tenuto fuori dalla rifinitura di ieri. In caso di forfait pront - facebook.com Vai su Facebook
Il caso Salah, la bomba sul mercato e le ultimissime verso Inter-Liverpool NUOVO VIDEO con @eleonora_trotta e Lorenzo Polimanti Vai su X
Inter, approfittane: Salah rompe il silenzio sui social e fa il pieno di like, a Liverpool sono tutti contro Slot - Polveriera Liverpool: dopo l'esclusione dalla lista dei convocati per il match con l'Inter, Salah si mostra Instagram. Lo riporta sport.virgilio.it
“Sei uno str**o” La reazione di Antonella Clerici alla battuta di Mainardi, caos in diretta tvzap.it
La rivincita di Valentina Gemetto: sacrifici, motivazioni e nuovi obiettivi oasport.it
Di Pietro zittisce D'Orsi sulle violenze della Cgil: "Qualcuno verrà gambizzato" ilgiornale.it
A San Lupo protagonisti i prodotti del sannio, l’iniziativa di Pro Olio Aps anteprima24.it
Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli (LIVE) ilnapolista.it
Investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora in rianimazione ilrestodelcarlino.it