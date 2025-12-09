Liverpool non solo caso Salah | per il post Slot il nome di Fabregas torna d’attualità

L’esclusione di Mohamed Salah dalla lista dei convocati del Liverpool per la sfida contro l’Inter ha suscitato molte discussioni, ma non è l’unico argomento caldo. Secondo il post Slot di Ti Amo Calciomercato, anche il nome di Cesc Fàbregas torna attuale nel panorama calcistico, aggiungendo un tocco di interesse alla serata.

L’attaccante egiziano è stato fatto fuori per la sfida di oggi contro i nerazzurri. Il focus di Ti Amo Calciomercato La situazione di Salah, con l’ esclusione dai convocati per la sfida di stasera con l’ Inter, ha inevitabilmente catalizzato l’attenzione dei tifosi anche italiani. I Reds hanno infatti scelto di far fuori l’attaccante egiziano, reo di aver utilizzato parole troppo pesanti contro il tecnico e la società, dopo la sfida pareggiata con il Leeds. Nel contenuto di Youtube di oggi abbiamo analizzato anche le difficoltà attuali del Liverpool, con Slot sempre in discussione nonostante la fiducia della società. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

