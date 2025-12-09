LIVE Scandicci-Zhetsyu Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | si comincia contro le kazake

Segui in tempo reale la partita tra Scandicci e Zhetsyu nel Mondiale per club di volley femminile, con aggiornamenti live e tutte le emozioni del match. L'incontro, che vede opposte le squadre kazake e italiane, è un momento importante del torneo. Restate con noi per non perdere nessun dettaglio dell'evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-ORLANDO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 17.30 Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra la Savino del Bene Scandicci e la squadra kazaka Zhetysu VC, valido per il primo incontro del Mondiale per club femminili con la formazione toscana che farà il suo esordio nella competizione che quest’anno sarà disputata in Brasile, nella città di Sao Paolo. Per la terza volta nella sua storia, la squadra italiana partecipa alla competizione che mai come quest’anno può portare a casa anche se la grandissima favorita alla vittoria finale è la connazionale Imoco Volley Conegliano. 🔗 Leggi su Oasport.it

