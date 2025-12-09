LIVE Scandicci-Zhetsyu Mondiale per club volley femminile in DIRETTA | primo ostacolo kazako verso la semifinale

Benvenuti alla diretta del match tra Savino del Bene Scandicci e Zhetysu VC, prima sfida del Mondiale per club femminile in corso a São Paulo. Seguite con noi l’andamento di questa partita cruciale per le italiane alla ricerca di un passaggio importante verso la semifinale.

Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta Live del match tra la Savino del Bene Scandicci e la squadra kazaka Zhetysu VC, valido per il primo incontro del Mondiale per club femminili con la formazione toscana che farà il suo esordio nella competizione che quest'anno sarà disputata in Brasile, nella città di Sao Paolo. Per la terza volta nella sua storia, la squadra italiana partecipa alla competizione che mai come quest'anno può portare a casa anche se la grandissima favorita alla vittoria finale è la connazionale Imoco Volley Conegliano.

